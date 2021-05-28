В Крыму продлили действие коронавирусных ограничений

В частности, до 1 июля продлено ограничение на работу развлекательных центров — в выходные и праздничные дни посетителей они принимать пока не могут. Также продлены ограничения для театров и кинотеатров, для которых число зрителей не может превышать 75% от наполняемости зала, продлён запрет на работу хостелов.