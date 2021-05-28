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Россиянам рассказали, можно ли попасть в Грузию

Стелла Шмель
3 часа назад
Раскрыты способы попасть в Грузию для российских туристов. Об этом рассказали специалисты, опубликовав инструкции на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Россиянам рассказали, можно ли попасть в Грузию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 1 июня открываются сухопутные границы для туристов, но для российских туристов это ничего не меняет, так как сухопутная граница с Грузией остается закрытой с российской стороны.
«Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют»,
— рассказала руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
Пересечение наземной границы для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, вероятно, будут тщательно проверять на границе, прокомментировали специалисты ситуацию.
Получается, что в настоящее время попасть в Грузию напрямую невозможно.
Напомним, с 1 марта Грузия разрешила туристам из России полеты, но не было возобновлено авиасообщение со стороны России. То есть в Грузию могли попасть лишь самостоятельные туристы, прилетая рейсом со стыковкой в другой стране.
Ранее "Рамблер" писал, что Грузия открывает сухопутные границы.
Новости путешествий,Надежда Ефремова,Ассоциация туроператоров России,
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