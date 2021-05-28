Россиянам рассказали, можно ли попасть в Грузию

Раскрыты способы попасть в Грузию для российских туристов. Об этом рассказали специалисты, опубликовав инструкции на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

С 1 июня открываются сухопутные границы для туристов, но для российских туристов это ничего не меняет, так как сухопутная граница с Грузией остается закрытой с российской стороны.

«Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют»,

— рассказала руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова

Пересечение наземной границы для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, вероятно, будут тщательно проверять на границе, прокомментировали специалисты ситуацию.

Получается, что в настоящее время попасть в Грузию напрямую невозможно.