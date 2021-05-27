В Турции сообщили об изменениях в системе «все включено»

Изменения, которые внести в систему «все включено» в отелях, могут сохраниться и после пандемии коронавируса, рассказал мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас . Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты.

«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — допустил Арас.

Он отметил, что это может создать дополнительные затруднения для персонала отеля, однако с точки зрения гигиены и качества сервиса это несет свои плюсы.

Мэр Бодрума добавил, что сейчас туризм в городе безопасен, около 90 процентов объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.

Ранее представитель Федерации отельеров Турции сообщил , что отели страны не откажутся от системы «все включено» из-за введенных коронавирусных ограничений. При этом рестораны могут менять количество и способ подачи блюд, обсуждая это с туроператорами.

В настоящее время в Турции соблюдается строгий локдаун. Однако появилась информация о его возможной отмене 17 мая и новом притоке туристов из зарубежных стран. Отмечалось, что некоторые ограничения могут остаться — в частности, посетителям предлагалось бы заказывать еду по меню вместо шведского стола.