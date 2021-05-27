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В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено»

Lenta.ru
1 час назад
Изменения, которые внести в систему «все включено» в отелях, могут сохраниться и после пандемии коронавируса, рассказал мэр турецкого города Бодрума Ахмет Арас. Об этом сообщает РИА Новости.
В Турции сообщили об изменениях в системе «все включено»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, речь идет о новшестве, введенном в большинстве отелей, — запрете отдыхающим самим накладывать себе еду, за них теперь это делают официанты.
«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — допустил Арас.
Он отметил, что это может создать дополнительные затруднения для персонала отеля, однако с точки зрения гигиены и качества сервиса это несет свои плюсы.
Мэр Бодрума добавил, что сейчас туризм в городе безопасен, около 90 процентов объектов размещения проверены и имеют сертификаты безопасности.
Ранее представитель Федерации отельеров Турции сообщил, что отели страны не откажутся от системы «все включено» из-за введенных коронавирусных ограничений. При этом рестораны могут менять количество и способ подачи блюд, обсуждая это с туроператорами.
В настоящее время в Турции соблюдается строгий локдаун. Однако появилась информация о его возможной отмене 17 мая и новом притоке туристов из зарубежных стран. Отмечалось, что некоторые ограничения могут остаться — в частности, посетителям предлагалось бы заказывать еду по меню вместо шведского стола.
12 апреля в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.
Новости путешествий,Ахмет Арас,
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