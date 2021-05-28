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Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию

Lenta.ruиещё 2
40 минут назад
Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию. О необходимых условиях поездки в страну сообщили на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию
Фото: Александр Имедашвили / SputnikАлександр Имедашвили / Sputnik
Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня 2021 года, но для российских туристов это ничего не меняет, сухопутная граница с Грузией закрыта с российской стороны, следует из сообщения АТОР.
«Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют»,
— рассказала руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
С 1 марта Грузия разрешила российским туристам перелеты, но Россия не возобновила авиасообщение со страной. Попасть в Грузию могли лишь самостоятельные туристы, которые сами покупают билеты, арендуют жилье в стране пребывания через третьи страны. Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране.
Таким образом, российские путешественники не смогут попасть в Грузию напрямую. Сейчас пересечение наземной границы для туристов возможно только с оформленными документами на лечение, которые, скорее всего, будут тщательно проверять на границе, говорится в АТОР.
Новости путешествий,Надежда Ефремова,Ассоциация туроператоров России,
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