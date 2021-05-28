Российским туристам раскрыли способы попасть в Грузию

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik Александр Имедашвили / Sputnik

Грузия открыла сухопутные границы для туристов с 1 июня 2021 года, но для российских туристов это ничего не меняет, сухопутная граница с Грузией закрыта с российской стороны, следует из сообщения АТОР.

«Распоряжение Правительства 763-р продолжает действовать, и пункты пропуска на российской границе следуют указаниям из этого распоряжения. В настоящее время решения Оперштаба относительно возможности выездов в Грузию отсутствуют»,

— рассказала руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова

С 1 марта Грузия разрешила российским туристам перелеты, но Россия не возобновила авиасообщение со страной. Попасть в Грузию могли лишь самостоятельные туристы, которые сами покупают билеты, арендуют жилье в стране пребывания через третьи страны. Как и ранее, сейчас прилететь в Грузию российские граждане могут только со стыковкой в другой стране.