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Туристов предупредили об одной опасности при поездках в Санкт-Петербург

Lenta.ru
1 час назад
Петербуржцев и туристов, планирующих поездку в северную столицу, предупредили об одной опасности — купания на всех пляжах города следует избегать. Об этом сообщает Интерфакс.
Туристам объяснили, что нельзя делать в Петербурге
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Уточняется, что такой вывод сделал Роспотребнадзор по итогам социально-гигиенического мониторинга. Ведомство проверило санитарно-химические показатели, микробиологию и наличие паразитов в воде 24 пляжей Санкт-Петербурга.
Согласно отчету, все они не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Отмечается, что при проглатывании такой воды можно заразиться острыми кишечными, инфекционными и паразитарными болезнями.
«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — заключили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, они брали пробы воды Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив. Также проверялись пляжи Финского залива, озера Безымянного и реки Ижоры.
Ранее в 2020 году специалисты оценили безопасность воды на пляжах в Сочи и признали ее пригодной для купания. Специалистами было проверено более 4,5 тысячи проб морской воды, все соответствовали санитарным нормам.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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