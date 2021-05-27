Кипр отменит комендантский час с 10 июня

С 10 июня на Кипре отменяется комендантский час. Об этом сообщает портал “Европа - Кипр”. Решение принято на заседании правительства 27 мая.

Фото: TourDom TourDom

Ограничения снимут постепенно. Сначала, с 29 мая продолжительность комендантского часа сократится на 60 минут, он будет действовать с часа ночи до пяти утра.

С 1 июня рестораны, бары и кафе смогут принимать посетителей во внутренних помещениях; заполняемость театров, храмов, казино, конференц-центров и ярмарок может достигать 50% от общей вместимости. Кроме того, разрешено собираться компаниями до 20 человек.

На следующем этапе, с 10 июня, комендантский час отменят вообще, откроются ночные клубы.

Тем, кто не вакцинировался, придётся сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до времени вылета из России. По прилету туристам предстоит пройти второй тест в аэропорту за свой счет (стоимость 30 евро в Ларнаке и 32 евро в Пафосе). Оплатить можно банковской картой. До получения результата теста необходимо обеспечить самоизоляцию.

Туристам рекомендуется иметь с собой распечатанный онлайн пропуск FlightPass, без которого въезд в страну невозможен.