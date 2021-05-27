Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

С 10 июня Кипр отменит комендантский час и ряд ограничений

TourDom
1 час назад
С 10 июня на Кипре отменяется комендантский час. Об этом сообщает портал “Европа - Кипр”. Решение принято на заседании правительства 27 мая.
Кипр отменит комендантский час с 10 июня
Фото: TourDomTourDom
Ограничения снимут постепенно. Сначала, с 29 мая продолжительность комендантского часа сократится на 60 минут, он будет действовать с часа ночи до пяти утра.
С 1 июня рестораны, бары и кафе смогут принимать посетителей во внутренних помещениях; заполняемость театров, храмов, казино, конференц-центров и ярмарок может достигать 50% от общей вместимости. Кроме того, разрешено собираться компаниями до 20 человек.
На следующем этапе, с 10 июня, комендантский час отменят вообще, откроются ночные клубы.
Напомним, что для россиян прошедших вакцинацию “Спутником V”, на Кипре не требуется предъявлять справку с результатами ПЦР-теста. Это условие действует с 10 мая.
Тем, кто не вакцинировался, придётся сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до времени вылета из России. По прилету туристам предстоит пройти второй тест в аэропорту за свой счет (стоимость 30 евро в Ларнаке и 32 евро в Пафосе). Оплатить можно банковской картой. До получения результата теста необходимо обеспечить самоизоляцию.
Туристам рекомендуется иметь с собой распечатанный онлайн пропуск FlightPass, без которого въезд в страну невозможен.
На направлении из России разрешены рейсы, имеющие статус грузопассажирских.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители