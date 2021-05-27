Составлен список открытых для россиян зарубежных стран

Отмечается, что только 16 из 47 стран, официально открывших авиасообщение с Россией, действительно готовы принимать туристов. Среди них — Абхазия (сухопутная граница), Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.

Тем не менее, Великобритания и Танзания также готовы принять российских туристов, но авиасообщение с этими странами закрыто до 1 июня. До этого же срока ограничены полеты в Турцию — два рейса в неделю в Стамбул.

Несмотря на открытое авиасообщение с Россией, туристы не могут поехать в Австрию, Азербайджан, Вьетнам, Германию, Индию, Исландию, Катар, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Финляндию, Швейцарию, Шри-Ланку, Южную Корею и Японию.

Кроме того, у российских туристов есть шанс добраться до ряда стран на грузопассажирских рейсах — на 26 мая таким образом возможно улететь в Великобританию, Кипр, Тунис, США, Таиланд и Хорватию.