Составлен список открытых для россиян зарубежных стран

Отмечается, что только 16 из 47 стран, официально открывших авиасообщение с Россией, действительно готовы принимать туристов. Среди них — Абхазия (сухопутная граница), Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Мексика.
Тем не менее, Великобритания и Танзания также готовы принять российских туристов, но авиасообщение с этими странами закрыто до 1 июня. До этого же срока ограничены полеты в Турцию — два рейса в неделю в Стамбул.
Несмотря на открытое авиасообщение с Россией, туристы не могут поехать в Австрию, Азербайджан, Вьетнам, Германию, Индию, Исландию, Катар, Мальту, Португалию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Финляндию, Швейцарию, Шри-Ланку, Южную Корею и Японию.
Кроме того, у российских туристов есть шанс добраться до ряда стран на грузопассажирских рейсах — на 26 мая таким образом возможно улететь в Великобританию, Кипр, Тунис, США, Таиланд и Хорватию.
Эксперты добавили, что россияне также могут добраться до некоторых стран с пересадками — однако нужно учитывать правила транзита и карантина. Так, туристов примут Андорра, Багамы, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Грузия, Доминикана, Зимбабве, Иордания, Кения, Колумбия, Ливан, Македония, Марокко, Оман, Перу, Танзания, Турция, Черногория и ЮАР.