Франция возобновит выдачу виз в июне

Визовые центры Франции возобновят выдачу въездных документов российским гражданам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

С 1 июня туристам по запросу могут продлить пятилетнюю многократную краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса.

Однако консульство предупреждает, что разрешение на въезд действует только на некоторые категории граждан.

«Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — говорится на сайте.