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Франция возобновит выдачу виз в июне

Диана Товсепова
3 часа назад
Визовые центры Франции возобновят выдачу въездных документов российским гражданам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства Франции в Москве.
Франция возобновит выдачу виз в июне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 1 июня туристам по запросу могут продлить пятилетнюю многократную краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии коронавируса.
Однако консульство предупреждает, что разрешение на въезд действует только на некоторые категории граждан.
«Выдача виз не гарантирует немедленную возможность въезда на национальную территорию Франции, которая по-прежнему определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах», — говорится на сайте.
При этом заявители на другие типы краткосрочных виз пока не могут запросить разрешение на проездной документ. Ограничения могут сниматься постепенно.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы страны, начавшие выдавать визы для россиян.
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