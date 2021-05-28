Австрия призвала Москву объяснить отказ принять самолёт в обход Белоруссии

Самолёты Austrian Airlines перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту, но позже это сообщение не подтвердилось. Среди пассажиров был белорусский оппозиционер Роман Протасевич
и его спутница, россиянка София Сапега
. Их задержали. Позже девушка была арестована.