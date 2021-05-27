Франция возобновит выдачу виз в июне

Генеральное Консульство Франции в Москве возобновит прием документов на оформление въездных виз в июне. Подача заявлений возможна от граждан, имевших французскую визу в прошлом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте диппредставительства.

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Согласно информации с 1 июня Генконсульство Франции начнет обработку запросов на выдачу шенгенских виз. Однако рассмотрение анкет возможно только от заявителей, имевших многократную краткосрочную 5-летнюю французскую визу, срок действия которой истек в период пандемии коронавируса.

Подать пакет документов возможно по предварительной записи в одном из 18 визовых центров VFS Global в России. Отмечается, что в будущем появится возможность принимать анкеты и от других категорий заявителей. Тем не менее, точные сроки полноценного возобновления работы консульских служб не называются.

Кроме того, с 1 июня можно будет подать запрос на долгосрочные студенческие визы к учебному году 2021-2022. В будущем у граждан появится возможность претендовать на долгосрочные визы длительного профессионального пребывания и для воссоединения семьи во Франции, в пределах имеющейся записи на подачу документов.