Франция развернула следовавший из Минска в Барселону борт "Белавиа"

В Париже, где критикуют Минск за принудительную посадку рейса Ryanair, проигнорировали, что на борту борта "Белавиа" находились 54 пассажира, включая детей. Самолет "Белавиа" вынужденно наматывал круги в воздухе, ожидая ответа на предложения изменить маршрут, но диспетчер отказал, сославшись на распоряжение премьер-министра Франции. Рейс вернулся в Минск. Инцидент произошел на фоне решения стран ЕС
запретить авиакомпаниям Беларуси летать над европейской территорией. В итоге "Белавиа" вынужденно приостановила с 27 мая по 30 октября 2021 года рейсы в Варшаву, Брюссель, Амстердам, Вену, Барселону, Рим, Милан, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Ганновер. Из-за ограничений отменяются также полеты в Калининград.