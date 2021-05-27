Названа стоимость бюджетного отпуска на Черном море

Ассоциации туроператоров России (АТОР). Самым бюджетным местом для отпуска на Черном море в июне 2021 года назвали Крым. Об этом со ссылкой на данные туристических компаний сообщается на сайте

Так, согласно подсчетам аналитиков, 10-дневный тур на курортах полуострова с включенным перелетом обойдется россиянам в 26 тысяч рублей на двоих. При этом, как отметили эксперты, в мае аналогичная поездка стоила бы 22,9 тысячи рублей. Таким образом, сезонный прирост составил 13,5 процента.

На втором месте по уровню ценовой доступности оказались Сочи и Анапа — минимальная стоимость отдыха на двоих составит там 30,6 тысячи и 31,8 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в рейтинге бюджетных направлений России оказались Алтай и Санкт-Петербург, куда можно слетать вдвоем на 10 дней за 37-38 тысяч рублей.

Также в список вошла Абхазия — по данным аналитиков, спрос на поездки в страну серьезно вырос и сейчас отдых там стал дороже российских курортов. С вылетом 10-16 июня самая низкая цена турпакета на 10 дней составляет 39,9 тысячи рублей.