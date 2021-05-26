Турист оказался единственным пассажиром на рейсе в Дубаи

Турист оказался единственным пассажиром на борту самолета Boeing 777, рассчитанного на 350 мест. Об этом сообщают западные СМИ.

Такая ситуация произошла из-за ужесточения ограничений и закрытия границ для туристов из Индии. Так, въезд в Дубай теперь возможен лишь для нескольких категорий граждан (члены дипмиссий, обладатели золотой визы Эмиратов и граждане страны).