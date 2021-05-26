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Турист купил билет в Дубай, но оказался единственным пассажиром

Диана Товсепова
1 час назад
Турист оказался единственным пассажиром на борту самолета Boeing 777, рассчитанного на 350 мест. Об этом сообщают западные СМИ.
Турист оказался единственным пассажиром на рейсе в Дубаи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, путешественник купил билет на самолет арабской авиакомпании Emirates по маршруту Мумбаи-Дубай, но обнаружил, что на борту кроме него никого нет.
Такая ситуация произошла из-за ужесточения ограничений и закрытия границ для туристов из Индии. Так, въезд в Дубай теперь возможен лишь для нескольких категорий граждан (члены дипмиссий, обладатели золотой визы Эмиратов и граждане страны).
«Самолет EK-501 Emirates выполнял рейс из аэропорта Мумбаи в Дубай с одним пассажиром. Самолет вылетел в 4:30 утра по восточному времени», — подтвердили в аэропорту Мумбаи.
Новости путешествий,Emirates,
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