Турист оказался единственным пассажиром на рейсе в Дубаи

Так, путешественник купил билет на самолет арабской авиакомпании Emirates по маршруту Мумбаи-Дубай, но обнаружил, что на борту кроме него никого нет.
Такая ситуация произошла из-за ужесточения ограничений и закрытия границ для туристов из Индии. Так, въезд в Дубай теперь возможен лишь для нескольких категорий граждан (члены дипмиссий, обладатели золотой визы Эмиратов и граждане страны).
«Самолет EK-501 Emirates выполнял рейс из аэропорта Мумбаи в Дубай с одним пассажиром. Самолет вылетел в 4:30 утра по восточному времени», — подтвердили в аэропорту Мумбаи.