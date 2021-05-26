В Польше рассказали подробности о ситуации с самолётом «Белавиа»

Пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал подробности о ситуации с самолётом «Белавиа».
Как он сообщил РИА Новости
, лайнер белорусской авиакомпании «Белавиа» не вошёл в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полёт над своей территорией.
«Наши службы передали экипажу этого самолёта информацию о том, что французские службы заблокировали влёт в своё воздушное пространство всех белорусских самолётов», — рассказал он.
По его словам, после этого уже сам экипаж начал решать, что делать дальше.
Лукашевич подчеркнул, что Польша «не закрывала своё воздушное пространство для самолётов из Белоруссии».