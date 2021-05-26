Названы популярные у россиян направления для отдыха

Чаще всего российские путешественники этим летом хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сервис проанализировал поисковые запросы его пользователей, а также подсчитал их. Исследование показало, что большинство туристов в России, собирающихся отправиться летом в отпуск, проявляют интерес к перелетам в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4 процента), Москву (8,6 процента) и Симферополь (7,5 процента). В число популярных среди россиян направлений также вошли Санкт-Петербург (6,8 процента), Анапа (3,8 процента), Краснодар (2,8% процента) и Калининград (2,7 процента). Кроме того, туристы хотели бы отдохнуть в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных стран первое место по количеству запросов занимает Греция (7,4 процента). За ней следует Узбекистан (6,3 процента) и Армения — (6,1 процента). Еще 5,9 процента россиян предпочли бы провести отпуск в Черногории, 5,6 процента — в Турции, а 5,4 процента — в Киргизии. Билетами на Кипр интересовались 4,6 процента клиентов, в Азербайджан и Грузию — по 4 процента, в Казахстан — 3,6 процента.