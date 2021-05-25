Эксперт объяснил, чем Геленджик похож на Монако

Черноморский город Геленджик развивается в круглогодичный молодежный курорт для аудитории класса выше среднего. О таком сходстве с Монако рассказал представитель гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» Андрей Харитоненков, сообщает портал Tourdom.ru.

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Как объяснил эксперт, на популярном российском курорте появляются новые инфраструктурные объекты, которые соответствуют высоким стандартам отдыха. Так, он приводит в пример пятизвездочные отели, гольф-клуб и строящуюся современную стоянку для яхт.

«Собственники яхт, которые сегодня паркуют свои суда в Европе, уже начинают бронировать места в геленджикской марине», — отметил предприниматель.

По словам Харитоненкова, марина будет рассчитана на 260 мест, что сделает ее крупнейшей оборудованной стоянкой для яхт в стране. Также планируется постройка таможенного терминала.

Помимо этого, в Геленджике находится крупнейшая в России детская яхтенная школа.