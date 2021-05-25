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Эксперт объяснил сходство популярного российского курорта с Монако

Lenta.ru
42 минуты назад
Черноморский город Геленджик развивается в круглогодичный молодежный курорт для аудитории класса выше среднего. О таком сходстве с Монако рассказал представитель гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» Андрей Харитоненков, сообщает портал Tourdom.ru.
Эксперт объяснил, чем Геленджик похож на Монако
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как объяснил эксперт, на популярном российском курорте появляются новые инфраструктурные объекты, которые соответствуют высоким стандартам отдыха. Так, он приводит в пример пятизвездочные отели, гольф-клуб и строящуюся современную стоянку для яхт.
«Собственники яхт, которые сегодня паркуют свои суда в Европе, уже начинают бронировать места в геленджикской марине», — отметил предприниматель.
По словам Харитоненкова, марина будет рассчитана на 260 мест, что сделает ее крупнейшей оборудованной стоянкой для яхт в стране. Также планируется постройка таможенного терминала.
Помимо этого, в Геленджике находится крупнейшая в России детская яхтенная школа.
Ранее в мае россияне повально заинтересовались отдыхом в трех городах на Черном море. По данным опроса, 43 процента респондентов планируют отдохнуть на побережье в предстоящем летнем сезоне. Среди самых популярных направлений — Симферополь, Сочи и Анапа.
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