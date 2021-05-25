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Названы доступные для оформления туристических виз страны Европы

Lenta.ru
3 часа назад
Россиянам назвали страны Европы, визовые центры которых начали оформлять туристические въездные документы. Такой список составили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Названы доступные для оформления виз страны Европы
Фото: UnsplashUnsplash
Так, для посещения стали доступны визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах — в них можно оформить краткосрочную визу.
Кроме того, заявки на туристические визы можно подать в центрах Хорватии, Великобритании и Греции. При этом Венгрия принимает анкеты на выдачу шенгенских документов только для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы-2021.
Также сообщается, что визы типа D (долгосрочные визы, — прим. «Ленты.ру») можно получить в консульстве Ирландии и Польши. Заявители, претендующие на долгосрочный въездной документ Бельгии, могут направить данные по почте.
По исключительным причинам выдаются разрешения на въезд в Эстонию, Чехию, Финляндию, Словакию и Румынию. Также въезд для некоторых категорий граждан разрешен в Португалию, Норвегию и Нидерланды.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Lenta.ru,
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