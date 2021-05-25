Названы доступные для оформления виз страны Европы

Фото: Unsplash Unsplash

Так, для посещения стали доступны визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах — в них можно оформить краткосрочную визу.

Кроме того, заявки на туристические визы можно подать в центрах Хорватии, Великобритании и Греции. При этом Венгрия принимает анкеты на выдачу шенгенских документов только для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы-2021.

Также сообщается, что визы типа D (долгосрочные визы, — прим. «Ленты.ру» ) можно получить в консульстве Ирландии и Польши. Заявители, претендующие на долгосрочный въездной документ Бельгии, могут направить данные по почте.