"Поведение людей непредсказуемо"

Российская стюардесса Анжелика Иванова под ником @lika_stewardess в своем Instagram объяснила, почему пассажирам не следует игнорировать демонстрацию аварийно-спасательного оборудования на борту самолета. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Фото: @lika_stewardess@lika_stewardess
По словам бортпроводницы, путешественники нередко пренебрежительно относятся к инструктажу в начале полета (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):
"Недавно, я услышала от одной женщины такую фразу: "Зачем каждый раз одно по одному повторять? Я не смотрю все эти пляски, у меня и без этого голова гудит".
К великому сожалению, таких пассажиров подавляющее большинство. Один музыку в наушниках слушает, другой уже спит, а третий не смотрит, потому что ДЕМО еще больше страху нагоняет".
Однако, даже если кажется, что стюардессы каждый раз объясняют одно и то же, это не так:
"Часто летающим пассажирам действительно не нужно объяснять каким образом застегнуть ремень безопасности.
НО! Расположение и количество аварийных выходов на каждом типе воздушного судна различается".
Иванова подчеркнула, что аварийные выходы в каждом самолете имеют свои особенности расположения:
"Сегодня вы летите на Boeing 777, где 10 аварийных выходов. А через месяц на Boeing 737, где их 8, но 4 из них на плоскости крыла".
В заключение поста бортпроводница напомнила, что в чрезвычайных ситуациях предсказать поведение пассажиров практически невозможно:
"Чтобы осталось на "подкорке".
Поведение людей в аварийных ситуациях непредсказуемо! Большинство людей попросту теряется. Уделите пару минут своего драгоценного времени на просмотр демонстрации АСО, чтобы знать как действовать".