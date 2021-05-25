"Поведение людей непредсказуемо"

Российская стюардесса Анжелика Иванова под ником @lika_stewardess в своем Instagram объяснила, почему пассажирам не следует игнорировать демонстрацию аварийно-спасательного оборудования на борту самолета. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: @lika_stewardess @lika_stewardess

По словам бортпроводницы, путешественники нередко пренебрежительно относятся к инструктажу в начале полета (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

"Недавно, я услышала от одной женщины такую фразу: "Зачем каждый раз одно по одному повторять? Я не смотрю все эти пляски, у меня и без этого голова гудит".

К великому сожалению, таких пассажиров подавляющее большинство. Один музыку в наушниках слушает, другой уже спит, а третий не смотрит, потому что ДЕМО еще больше страху нагоняет".

Однако, даже если кажется, что стюардессы каждый раз объясняют одно и то же, это не так:

"Часто летающим пассажирам действительно не нужно объяснять каким образом застегнуть ремень безопасности.

НО! Расположение и количество аварийных выходов на каждом типе воздушного судна различается".

Иванова подчеркнула, что аварийные выходы в каждом самолете имеют свои особенности расположения:

"Сегодня вы летите на Boeing 777, где 10 аварийных выходов. А через месяц на Boeing 737, где их 8, но 4 из них на плоскости крыла".

В заключение поста бортпроводница напомнила, что в чрезвычайных ситуациях предсказать поведение пассажиров практически невозможно:

"Чтобы осталось на "подкорке".