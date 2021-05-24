Пассажирка сфотографировала самолет и напугала Сеть

Пассажирка сфотографировала сломанное крыло самолета до взлета лайнера и напугала кадром пользователей сети. Серией публикаций девушка поделилась в своем Twitter -аккаунте.

В пятницу, 21 мая, Натали Мур (Natalie Moore) села на борт самолета авиакомпании Southwest Airlines, который отправлялся из Чикаго в Бирмингем. Перед взлетом пассажирка заметила из окна иллюминатора одну деталь и запечатлела ее — на снимке было отломленное крыло лайнера.

Как выяснилось позже, за несколько минут до взлета самолет, в котором находилась Мур, столкнулся с другим лайнером, только что совершим посадку. В результате воздушные суда соприкоснулись крыльями, и борт Southwest Airlines был поврежден.

Пользователей сети напугала публикация Мур.

«О Боже! Они же не продолжили полет?», «Я как авиамеханик заявляю, что этот самолет не должен отрываться от земли», «Я бы потребовал сойти с самолета. Это требует расследования. Как они могут так летать?», «Я бы лучше пошел пешком», — писали они.