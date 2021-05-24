Туристов унесло в открытое море на надувном матрасе

Американские туристы решили поплавать на надувном матрасе во время отпуска в штате Алабама и оказались унесенными в открытое море. Об этом сообщает Fox News.

Так, по данным издания, во время отдыха на берегу Мексиканского залива молодая пара плавала на надувном матрасе, который они приобрели за 270 долларов (около 20 тысяч рублей).

Келси Джексон (Kelsey Jackson) вместе со своим парнем планировали оставаться на мелководье. Девушка рассказала, что погода в тот день была спокойной — не было ни ветра, ни сильных волн, поэтому пара спокойно лежала на матрасе и не следила, куда их относит течение. Однако спустя некоторое время они заметили, что находятся на большом расстоянии от берега, а их крики о помощи никто не слышит.