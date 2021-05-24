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В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Анна Арсеньева
1 час назад
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил о возобновлении авиасообщения с Египтом в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД заявили о скором возобновлении полетов в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Решение о скором восстановлении полетов было принято 23 мая во время телефонного разговора Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
По словам Богданова, сроки запуска чартерных рейсов будут зависеть от ситуации с коронавирусом в Египте. Замглавы МИД выразил надежду, что авиасообщение будет восстановлено в ближайшее время.
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