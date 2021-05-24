Заслуженный пилот раскрыл подробности посадки борта в Беларуси. «Весь мир клюнул на этот фейк»

Смирнов добавил, что сейчас по посадке самолета Ryanair в Минске работает международная комиссия, которая изучит все данные и сделает окончательные выводы. Все действия работы белорусских авиационных служб пилот назвал грамотными и правильными, включая поднятый в воздух истребитель ВВС, который сопровождал «заминированный» борт.