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Заслуженный пилот раскрыл подробности посадки борта в Беларуси. «Весь мир клюнул на этот фейк»

Ura.Ru
4 часа назад
Информация о минировании борта Ryanair была получена пилотом не от белорусской стороны. Таким мнением с URA.RU поделился заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, изучивший запись переговоров командира экипажа и диспетчера минского аэропорта.
Заслуженный пилот раскрыл подробности посадки борта в Беларуси. «Весь мир клюнул на этот фейк»
Фото: Ura.RuUra.Ru
«Весь мир клюнул на этот фейк, — рассказал Смирнов — Диспетчер на отличном английском не только задал стандартные вопросы, но и уточнил все детали, чтобы было понятно. И в частности диспетчер спрашивает: „Вы от кого получили информацию о взрывном устройстве на борту?“. И даже расшифровывает дальше свой вопрос: „От своей авиакомпании, от аэропорта вылета или от аэропорта прилета?“. На что командир корабля совершено спокойно отвечает: „Это мое решение“. После этого пилот совершил блестящую посадку в таких непростых условиях, а Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. URA.RU), которого все ругают, и белорусские авиаторы проделали колоссальную работу по поиску взрывчатки и обеспечению безопасности пассажиров».
Смирнов добавил, что сейчас по посадке самолета Ryanair в Минске работает международная комиссия, которая изучит все данные и сделает окончательные выводы. Все действия работы белорусских авиационных служб пилот назвал грамотными и правильными, включая поднятый в воздух истребитель ВВС, который сопровождал «заминированный» борт.
Посадку по принуждению в столице Белоруссии самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил 23 мая. На борту лайнера в этот момент был экс-редактор telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся в розыске. После осмотра лайнера на предмет взрывчатки и проверки документов пассажиров мужчина был задержан. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. По законам Белоруссии, Протасевичу грозит наказание вплоть до смертной казни.
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