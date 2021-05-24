Заслуженный пилот раскрыл подробности посадки борта в Беларуси. «Весь мир клюнул на этот фейк»

«Весь мир клюнул на этот фейк, — рассказал Смирнов — Диспетчер на отличном английском не только задал стандартные вопросы, но и уточнил все детали, чтобы было понятно. И в частности диспетчер спрашивает: „Вы от кого получили информацию о взрывном устройстве на борту?“. И даже расшифровывает дальше свой вопрос: „От своей авиакомпании, от аэропорта вылета или от аэропорта прилета?“. На что командир корабля совершено спокойно отвечает: „Это мое решение“. После этого пилот совершил блестящую посадку в таких непростых условиях, а Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко
— прим. URA.RU), которого все ругают, и белорусские авиаторы проделали колоссальную работу по поиску взрывчатки и обеспечению безопасности пассажиров».