Турция предложила РФ возобновить полеты на курорты

Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортными городами и отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам министра культуры и туризма республики Мехмета Бури Эрсоя, решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Также уточняется, что важным показателем является количество новых случаев заболевания — если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными.
«Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления», — подчеркнул политик.