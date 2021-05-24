Турция предложила РФ возобновить полеты на курорты

По словам министра культуры и туризма республики Мехмета Бури Эрсоя, решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией. Также уточняется, что важным показателем является количество новых случаев заболевания — если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными.