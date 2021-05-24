Россиянка поехала в отпуск в Крым и рассказала об обмане

Российская путешественница, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные продавцы пытались обмануть ее при покупке сим-карты в первый же день отпуска. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Автор поста уточнила, что ее мобильный оператор стоил в Крыму дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру What’s App.

Туристка рассказала, что приобрела сим-карту в Симферополе, по дороге из аэропорта до Алушты — в местном салоне связь ей предложили карту за 650 рублей.

По словам путешественницы, ей потребовалось долгое время спрашивать о более дешевых вариантах связи. В итоге отечественной путешественнице удалось выяснить, что к продаже доступны сим-карты за 300 рублей, в которые входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков.