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Россиянка поехала в отпуск в Крым и рассказала об обмане

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Российская путешественница, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные продавцы пытались обмануть ее при покупке сим-карты в первый же день отпуска. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка поехала в отпуск в Крым и рассказала об обмане
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Автор поста уточнила, что ее мобильный оператор стоил в Крыму дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру What’s App.
Туристка рассказала, что приобрела сим-карту в Симферополе, по дороге из аэропорта до Алушты — в местном салоне связь ей предложили карту за 650 рублей.
По словам путешественницы, ей потребовалось долгое время спрашивать о более дешевых вариантах связи. В итоге отечественной путешественнице удалось выяснить, что к продаже доступны сим-карты за 300 рублей, в которые входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков.
Она отметила, что интернета ей хватило на всю поездку, однако пожаловалась на плохое качество связи на полуострове. Также туристка посоветовала путешественникам, отправляющимся в Крым на отдых, помнить о наличии разных тарифов на связь и не попадаться на уловки продавцов.
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