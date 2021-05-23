Названы способы поехать в санаторий бесплатно

Соловьев
заявил, что поехать в санаторий бесплатно, то есть по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), можно двумя способами. Чтобы получить направление от врача на санаторно-курортное лечение, необходимо прийти на прием к терапевту, который при наличии показаний назначит для пациента врачебную комиссию. Затем необходимо собрать требуемые медицинские справки, после чего комиссия в течение 20 дней примет решение о выдаче направления. Однако бесплатная путевка обеспечена только в те санатории, которые обслуживают полисы ОМС в порядке очереди.