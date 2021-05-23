Названы способы поехать в санаторий бесплатно

Среди граждан, принадлежащих к льготным категориям, право на бесплатное восстановление имеют разные социальные группы. Среди них — дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим взрослым, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий. Претендовать на бесплатную путевку в санаторий могут и дети от четырех до восьми лет после операции, если им необходимо восстановление, и другие группы людей. Однако законным представителям детей проезд не будут компенсировать.