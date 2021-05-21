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Российская чиновница съездила в Крым и ужаснулась сервису

Lenta.ru
4 часа назад
Российская чиновница съездила в Крым и описала пребывание фразой «отвратительный сервис в пафосных интерьерах». Свой отзыв политик опубликовала на странице в Facebook.
"Отвратительный сервис": чиновница оценила отдых в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова отправилась с семьей на отдых в курортный район Мисхор. Проведя в пятизвездочном бутик-отеле майские праздники, политик ужаснулась сервису.
По словам Александровой, за несколько месяцев до поездки она лично приезжала посмотреть номер и оплатить проживание. Однако по приезде оказалось, что забронированные комнаты заняты, поэтому семье пришлось расположиться в номере с видом на шумную стройку.
При попытке решить проблему на ресепшене выяснилось, что за стойкой сидит повар, который «ничего не знает».
Также замглавы раскритиковала сервис местных ресторанов. В частности, качество еды, долгое ожидание и волосы, которые попались ей в тарелке.
«Стакан воды, кофе и любое блюдо минимум 40 минут ожидания. Хлеб могут подать, когда уже десерты съели. В меню напишут белые грибы, пармезан, а подают шампиньон и российский сыр», — перечислила недостатки Александрова.
Ранее в мае россиянка прожила неделю в гостинице в Крыму и описала ее фразой «прошлый век». Удивление туристки вызвала подача горячей воды по часам — с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера. Девушка отметила, что обычно каждый объект размещения на полуострове имеет собственную систему нагрева воды.
Новости путешествий,Александра Александрова,Правительство Москвы,
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