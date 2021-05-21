Россиянам объяснили, как избежать проблем при досмотре

Например, при досмотре некоторых пассажиров просят открыть и включить ноутбук. Это делают для того, чтобы проверить, нет ли в технике взрывного устройства. Если ноутбук разряжен, его дополнительно просканируют специальным газоанализатором.

Также перед вылетом необходимо уточнить требования страны для провоза питомца. Так, для въезда в Японию необходимо предоставить сертификат от службы карантинного контроля.

Еще стоит быть внимательными пассажирам, которые путешествую с багажом, который нужно декларировать. Для этого перед вылетом важно выделить полчаса или час. А при провозе дорогих вещей стоит взять с собой чеки, которые подтвердят, что она стоит меньше или больше 10 тысяч евро. Иначе предмет уйдет на оценку, из-за чего придется менять билеты.