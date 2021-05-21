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Россиянам объяснили, как избежать проблем при досмотре

Мария Грибова
4 часа назад
Россиянам дали советы для успешного прохождения предполетного контроля при поездке за рубеж. Рекомендации сотрудника аэропорта опубликовал «Т—Ж».
Россиянам объяснили, как избежать проблем при досмотре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При пересечении границы существует инструкция, обозначенная в приказе министерства транспорта. Однако каждая гавань имеет право дополнять правила.
Например, при досмотре некоторых пассажиров просят открыть и включить ноутбук. Это делают для того, чтобы проверить, нет ли в технике взрывного устройства. Если ноутбук разряжен, его дополнительно просканируют специальным газоанализатором.
Также перед вылетом необходимо уточнить требования страны для провоза питомца. Так, для въезда в Японию необходимо предоставить сертификат от службы карантинного контроля.
Еще стоит быть внимательными пассажирам, которые путешествую с багажом, который нужно декларировать. Для этого перед вылетом важно выделить полчаса или час. А при провозе дорогих вещей стоит взять с собой чеки, которые подтвердят, что она стоит меньше или больше 10 тысяч евро. Иначе предмет уйдет на оценку, из-за чего придется менять билеты.
Новости путешествий,Минтранс РФ,
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