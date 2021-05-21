Четыре вещи, которые опасно делать при взлете и посадке

Взлет и посадка – самые опасные этапы перелета. В это время безопасность на борту самолета зависит не только от экипажа корабля и исправности техники, но и от поведения пассажиров. Подробнее о том, как не следует себя вести в начале и конце полета – в материале "Рамблера".

Засыпать

Если вы предпочитаете спать во время полета, засыпайте лишь после того, как самолет наберет высоту. Дело в том, что во время взлета и посадки давление на борту резко меняется, из-за чего у пассажиров часто закладывает уши. Во сне человек не может зевнуть или сделать глотательное движение, чтобы сбалансировать перепады давления. Это может спровоцировать головокружение, звон в ушах и даже временную потерю слуха.

Надевать наушники

Многие пассажиры игнорируют просьбу стюардесс "снять наушники", и очень зря. Если во время взлета или посадки произойдет внештатная ситуация, и экипаж корабля начнет экстренно раздавать команды пассажирам, человек в наушниках может все пропустить и серьезно поплатиться за это.

Находиться в контактных линзах

Как правило, воздух на борту воздушного судна крайне сухой. Низкий уровень влажности может спровоцировать непереносимость контактных линз и сухость глаз, что опасно как для пассажиров, так и для экипажа. Чтобы избежать рисков, рекомендуется снимать линзы перед полетом и надевать их только после приземления.

Опускать шторки иллюминатора