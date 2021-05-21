Россиянка прожила неделю в Крыму за 13 тысяч и описала отель фразой «прошлый век»

Российская туристка отправилась в Крым и описала свой недельный отдых в отеле фразой «прошлый век». Ее отзыв был опубликован на портале «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен
».
По словам россиянки, она забронировала отель за три дня до поездки. Стоимость проживания без питания и билетов на самолет составила 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Автор отметила, что в Крыму еще не начался пляжный сезон, поэтому близость моря для нее не была решающим фактором при выборе гостиницы.
«Я выбирала отель таким образом, чтобы от него было удобно добираться в другие города Крыма, чтобы рядом была транспортная развязка», — призналась туристка.
Она также отметила, что в номере работал кондиционер, холодильник и телевизор, но не было чайника и фена. Их выдали на ресепшене по требованию россиянки.
«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — описала она жилье одной фразой.
Кроме того, она удивилась системе водоснабжения отеля. Туристка рассказала, что обычно объекты размещения имеют нагреватели воды, чтобы иметь возможность подавать ее постояльцам круглосуточно. Однако в этой гостинице воду подавали по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.
20 мая в Крыму заявили
о борьбе с нелегальными отелями. Меры коснутся и хозяев гостевых домов и квартир, которые незаконно предоставляют туристам жилье. Уточняется, что вычислить нелегальных сдатчиков несложно — их можно найти по объявлениям в сети или отследить по возросшему расходу воды и электричества.