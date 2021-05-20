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В Европе одобрили въезд для привитых туристов

Lenta.ru
1 час назад
Европейский союз принял решение пускать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Информация об этом появилась на сайте Совета Европейского союза.
В Европе одобрили въезд для привитых туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
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