Авиакомпании получили новые допуски на полеты за границу

Однако ожидаемого разрешения совершать полеты в Египет авиакомпании так и не получили. При этом уточняется, что выдача допуска не означает автоматическое возобновление рейсов за границу, а лишь подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полетов.

Также большое количество допусков выдано на рейсы в Болгарию, Германию и Тунис, и один — в Венесуэлу. Отправиться в путешествие можно будет не только из Москвы, но и из регионов.