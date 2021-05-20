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Авиакомпании получили новые допуски на полеты за границу

Lenta.ru
3 часа назад
Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Испанию и другие зарубежные направления. Об этом свидетельствует текст приказа, опубликованного в среду, 19 мая, на сайте Росавиации.
Авиакомпании получили новые допуски на полеты за границу
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Однако ожидаемого разрешения совершать полеты в Египет авиакомпании так и не получили. При этом уточняется, что выдача допуска не означает автоматическое возобновление рейсов за границу, а лишь подразумевает право, которым сможет воспользоваться перевозчик в случае официального разрешения полетов.
Также большое количество допусков выдано на рейсы в Болгарию, Германию и Тунис, и один — в Венесуэлу. Отправиться в путешествие можно будет не только из Москвы, но и из регионов.
Новости путешествий,Росавиация,
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