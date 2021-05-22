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Три признака того, что отель обязательно вас разочарует

Мира Маркина
2 часа назад
Не столь важно, путешествуете ли вы с турагентством или планируете отдых самостоятельно – наткнуться на плохой отель можно в любой момент. Однако есть несколько маркеров, по которым можно определить, что гостиница точно не придется вам по душе, когда вы окажетесь в ней. Подробнее о них – в материале «Рамблера».
Три признака того, что отель обязательно вас разочарует
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На фото нет окна

Нередко бюджетные номера располагаются в подвале или полуподвале, где окон либо нет вообще, либо они слишком маленькие. Если этаж последний, окно может быть в потолке, но и это чаще всего доставляет неудобства. Поэтому, бронируя номер, обязательно уточните, есть ли в нем окна.

Детальные фото без общих планов

Стоит остерегаться отелей, которые вместо 10 качественных снимков номера публикуют 30 кадров, на которых изображены лишь детали декора – цветы, свечи, посуда. Не исключено, что таким образом отельеры пытаются пустить пыль в глаза туристов, чтобы не показывать плохой ремонт.

"Выбеленные" фото

Чтобы объект размещения на фото выглядел более привлекательным, сотрудники гостиниц нередко используют фоторедакторы. Чаще всего они прибегают к "выбеливанию" кадров: увеличивают яркость и контрастность, чтобы помещение выглядело лучше. Другая хитрость – фотографировать номер на широкоугольную камеру, ведь так он выглядит просторнее. Увидев такие фото, будьте готовы, что номер окажется в разы меньше в действительности.
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