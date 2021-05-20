"Это сразу тюрьма": проводница о пропавшем пассажире

Российская проводница Екатерина, переехавшая из Москвы во Владивосток, в своем Instagram под ником @kattectress поделилась пугающей историей, которая произошла с ней во время второго рейса. Подробнее об этом – в материале «Рамблера».

Фото: @kattectress @kattectress

Россиянка вспомнила, что та смена выдалась для нее непростой, ведь она не спала 15 часов (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.):

«Заступила на 12 часовую смену, напарница помогла посадить пассажиров и раздать им белье, она пошла спать».

По словам Екатерины, по началу ничто не предвещало беды, и рейс проходил спокойно:

«Смена у меня проходила как обычно, заполняла документы, пила чай, смотрела фотки которые сделали в Мск, время уже подходило к 3 - 4 утра».

Однако вскоре «пикнула дверь», и это насторожило проводницу:

«Это значит она открылась, смотрю на эл.табло, и вправду - дверь открыта. На улице темно, поезд едет на высокой скорости, я её тут же закрыла на все замки. Ничего не поняла сначала, но потом до меня дошло, что скорее всего у меня кто то "вышел" на ходу. Я захожу в свое купе, и сижу в шоке смотрю в одну точку, потому что напридумывала уже себе всякого ».

Далее Екатерине пришлось рассказать обо всем дежурному проводнику. Она отправилась считать пассажиров в вагоне девушки, а Екатерина в соседнем:

«Вроде все на месте. КРОМЕ ОДНОГО, в соседнем вагоне. В эл.регистрации написано что пассажир есть, а на месте его нету. У меня уже почти истерика, думаю ну всё, собрал вещи, и спрыгнул. Мне все сказали что это сразу тюрьма, если с ним что то случилось. Причём, посадили бы не только меня, но и начальника. Я думаю, ну нормально че, съездила поработать на лето, а тут такое ».

Однако вскоре проводница разобралась в ситуации и выдохнула:

«В итоге сосед сказал что место забранировано на его сына и он сядет только в Омске (место закреплено за ним с Мск). Поэтому никто у меня не вышел, а дверь открылась потому что я забыла её ещё на один замок закрыть, а дурацкие мысли из за недосыпа.

Я прямо чуть не расплакалась от счастья что меня не посадят».

Девушка призналась, что после этой истории «по 500 раз» проверяла, закрыты ли боковые двери.

«Сейчас мне смешно, а тогда было страшно»,