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В Крыму заявили о борьбе с нелегальными отелями

Lenta.ru
4 часа назад
Власти Крыма заявили об активной борьбе с нелегальными отелями и гостевыми домами. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
В Крыму заявили о борьбе с нелегальными отелями
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам руководителя УФНС России по Крыму Романа Наздрачева, из-за закрытия Турции зафиксирован «неадекватный» рост цен на размещение в отелях и санаториях. В связи с этим в регионе возобновляется работа по выявлению организаций, работающих «в тени».
«Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. И это посыл в сторону крупных отельеров», — отметил Наздрачев.
Как подчеркнул чиновник, некоторые крупные сети гостиниц также пытаются увести наличный оборот из-под налогообложения.
Также меры коснутся хозяев гостевых домов и квартир, которые незаконно предоставляют туристам жилье. Уточняется, что вычислить нелегальных сдатчиков несложно — их можно найти по объявлениям в сети или отследить по возросшему расходу воды и электричества.
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