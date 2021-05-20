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Шри-Ланка приостановит въезд для туристов

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Шри-Ланка приостанавливает въезд для иностранных туристов на десять дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
Шри-Ланка приостановит въезд для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как говорится в сообщении, все международные аэропорты Шри-Ланки запретят высадку пассажиров. Уточняется, что ограничение будет действовать с полуночи 21 мая до полуночи 31 мая по местному времени. Власти приняли данное решение с целью контроля ситуации COVID-19 в стране.
Тем не менее ограничения не будут распространяться на въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.
Шри-Ланка переживает третью волну пандемии коронавируса, отметили в местном управлении гражданской авиации. Так, к настоящему моменту общее число заразившихся составляет больше 144 тысяч человек.
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