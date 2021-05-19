"Были одеты - это их не спасло"

Несмотря на то, что остров Бали официально закрыт для туристов, способы попасть туда существуют. Поэтому сегодня там отдыхает и живет много русских. Но в последнее время находиться там стало небезопасно, особенно представительницам слабого пола, обладающим светлой коже. Подробнее в материале "Рабмлера".

С каждым днем в Сети появляется все больше информации о нападениях балийцев на русских девушек. Девушка по имени Гала рассказала в Telegram-канале "Балифорум" о нескольких подобных инцидентах. По ее словам, за последнюю неделю произошло три нападения - к одной девушке приставали прямо в такси, а с другой стянули топ без лямок, когда она ехала на байке.

На рассказ Галы мужчины, находившиеся в чате, отреагировали крайне неоднозначно. По их мнению, девушки сами виноваты в том, что на них нападают.

"Может, стоит, менее вульгарно одеваться в мусульманской стране? Я никого не защищаю, но, если, грубо говоря, у вас вместо трусов - шнурки, ничего удивительного, что у людей, которые прибегают к соитию после свадьбы, срывает крышу от таких картин",

- высказался пользователь под ником @Diego.

Девушки сочли такое высказывание за оскорбление. Ведь мужчина по сути обвинил прекрасную половину в том, что они просто-напросто провоцируют местных жителей.

"Меня один раз в Москве среди белого дня, одетую в джинсы, куртку, кеды, чуть куда-то не увезли, так что если люди неадекватные, то тут неважно во что ты одет",

- заявила юзер под ником @Tatiana.

Вступить в дискуссию с мужчиной поспешила и Гала. "В двух из трех случаев девушки были одеты! И это их не спасло!" - подчеркнула она.

Тем временем пользователь @NastyaNovikova отметила, что подобные ситуации не новы для Бали. Девушка, живущая на острове десять лет, призналась, что однажды, девять лет назад, тоже стала жертвой нападения: