Мужчина отсидел на карантине в отеле больше года

Житель Нью-Йорка отсидел в закрытом на карантин отеле больше года и поделился впечатлениями. Об этом пишет New York Post.

Фото: marriott.com marriott.com

В марте 2020 года 36-летний Роберт Маллиа (Robert Mallia) согласился на необычное предложение пятизвездочного отеля — мужчине требовалось прожить в закрытой на время карантина гостинице неопределенное время, выполняя несложные поручения по обслуживанию здания.

По словам американца, спустя 14 месяцев изолированной жизни в 307 номере отеля, пространство стало ему привычным. Он также отметил, что поначалу тишина казалась ему «странной».

«Когда недели превратились в месяцы, я привык к своей комнате, как в “Побеге из Шоушенка”. Теперь я доволен своей камерой», — пошутил мужчина.

Маллиа рассказал, что каждый день встает в 5:30 — он сортирует почту, выполняет различные работы по обслуживанию номеров и проверяет их на неисправности. Раз в семь дней он смывает воду во всех туалетах, душах и раковинах отеля. Единственные компаньоны ньюйоркца — сменные охранники и главный инженер здания, который еженедельно выполняет проверку пожарной безопасности.

Отмечается, что другие отели сети начали открываться в этом месяце — Маллиа надеется, что сможет в скором времени вернуться в свой дом, по которому он очень скучает.