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Мужчина отсидел на карантине в отеле больше года и поделился ощущениями

Lenta.ru
2 часа назад
Житель Нью-Йорка отсидел в закрытом на карантин отеле больше года и поделился впечатлениями. Об этом пишет New York Post.
Мужчина отсидел на карантине в отеле больше года
Фото: marriott.commarriott.com
В марте 2020 года 36-летний Роберт Маллиа (Robert Mallia) согласился на необычное предложение пятизвездочного отеля — мужчине требовалось прожить в закрытой на время карантина гостинице неопределенное время, выполняя несложные поручения по обслуживанию здания.
По словам американца, спустя 14 месяцев изолированной жизни в 307 номере отеля, пространство стало ему привычным. Он также отметил, что поначалу тишина казалась ему «странной».
«Когда недели превратились в месяцы, я привык к своей комнате, как в “Побеге из Шоушенка”. Теперь я доволен своей камерой», — пошутил мужчина.
Маллиа рассказал, что каждый день встает в 5:30 — он сортирует почту, выполняет различные работы по обслуживанию номеров и проверяет их на неисправности. Раз в семь дней он смывает воду во всех туалетах, душах и раковинах отеля. Единственные компаньоны ньюйоркца — сменные охранники и главный инженер здания, который еженедельно выполняет проверку пожарной безопасности.
Отмечается, что другие отели сети начали открываться в этом месяце — Маллиа надеется, что сможет в скором времени вернуться в свой дом, по которому он очень скучает.
Ранее британский турист, запертый на карантин в отеле возле лондонского аэропорта Хитроу, оказался недоволен условиями размещения и начал подавать сигналы прохожим записками в окне. Путешественник стал демонстрировать свое негодование на самодельных вывесках — «Тюрьма Хитроу», «Как же хорошо провести здесь свой день рождения», «В следующий раз я вернусь домой на лодке через Дувр».
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