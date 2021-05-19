Спрогнозированы цены на отдых в России после открытия Турции

Эксперты спрогнозировали цены на отдых на отечественных курортах после возобновления авиасообщения с Турцией и другими странами. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

По данным опроса, в котором приняли участие более 300 отельеров Крыма и Краснодарского края, в случае открытия границ большинство объектов размещения оставят цены на прежнем уровне. Так, 40 процентов владельцев заявили, что не будут менять тарифы, поскольку они не повышались с прошлого года.

Только 20 процентов респондентов допустили снижение стоимости проживания в связи с динамикой спроса на отдых в России, а пять процентов планируют опустить цены при наличии свободных мест.

«После того, как объявили о закрытии Турции, начался активный рост в бронировании Крыма и Краснодарского края. Звездные и отели “на слуху” почти все забронированы до конца лета», ― прокомментировала ситуацию директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

Уточняется, что на черноморском побережье вариантов всем желающим не хватит. При этом россияне стали более избирательны при бронировании жилья, отказываются от «бабушкиных» вариантов и рассматривают альтернативные направления без толп туристов. Среди них республика Марий Эл, Татарстан, Карелия и озеро Байкал.