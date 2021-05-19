Курортный сбор решили ввести ещё в одном регионе России

Власти Калининградской области решили с 2022 года ввести в регионе курортный сбор — плату для туристов за отдых.

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Об этом сообщил глава области Антон Алиханов. По его словам, сейчас на туристическую отрасль приходится 2% ВВП региона — 9 млрд рублей. Ежегодно доходы индустрии растут на 10%. В 2021 году власти ожидают, что Калининградскую область посетят 2 млн туристов, которые потратят там не меньше 4,5 млрд рублей.

«В этих условиях считаю логичным ввести в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона плату за пользование курортной инфраструктурой — так называемый курортный сбор», — сказал Алиханов.

Глава области добавил, что полученные от отдыхающих деньги будут направлять на развитие курортной инфраструктуры, обустройство парков, набережных, скверов и пляжей.

Как уточнили в областном министерстве по культуре и туризму, региональный закон о курортном сборе собираются принять до конца года. Он должен вступить в силу уже в 2022-м. При этом в ведомстве уточнили, что плату за использование туристической инфраструктуры не будут взимать:

с проживающих, работающих и учащихся в Калининградской области;

с участников Великой Отечественной войны и боевых действий;

с инвалидов и малоимущих семей;

со студентов и спортсменов.

Курортный сбор в других регионах

В России курортный сбор в формате эксперимента ввели c 1 мая 2018 года. Проект решили протестировать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Но полуостров отложил своё участие до 2022-го, а на Кубани и в Алтайском крае отдыхающих освободили от платы до конца 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Сбор взимается с совершеннолетних туристов, которые размещаются в гостиницах, отелях, кемпингах и т. д. Его размер определяют сами регионы — участники эксперимента. Плата за сутки проживания в Алтайском крае составляет 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей, в Ставропольском крае — 50 рублей.

Сбором занимается назначенный оператор. Им может быть любое юрлицо, оказывающее услуги по временному размещению. При этом брать плату дважды за один и тот же период пребывания нельзя. Операторы должны отчитываться о своих действиях перед региональными органами власти. Полученные с отдыхающих деньги поступают в региональные бюджеты и направляются на развитие туристической инфраструктуры.