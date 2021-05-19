Названа новая дата возможного открытия Турции

Россиянам назвали новую дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного турецкого чиновника.

Как отметил источник издания, знакомый с ходом переговоров двух делегаций в Москве, открытие границ состоится не раньше середины июня.