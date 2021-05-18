Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради отдыха

Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради поездки на испанский остров Менорка и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk dailymail.co.uk

Уточняется, что 31-летняя Ребекка Уотерфолл (Rebecca Waterfall), работавшая менеджером в гостинице Principal в Манчестере, обманным путем использовала данные кредитной карты гостя, чтобы улететь в отпуск.

Британка заплатила 1459 фунтов стерлингов (около 150 тысяч рублей) за недельное пребывание на вилле премиум-класса вместе со своим партнером и ребенком.

Кроме того, преступница уже успела подготовиться к отдыху: она купила на Amazon детскую шляпу от солнца и полотенце-пончо, а также обменяна валюту. Однако женщине не удалось улететь на море — прямо у стойки регистрации в аэропорту ее задержала полиция и отвезла в участок.

История с кредитной картой оказалась не первой подобной кражей сотрудницы. Ранее женщина отсидела тюремный срок за обман своего работодателя на 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Тогда злоумышленница провела в заключении девять месяцев.

Суд признал женщину виновной, однако посчитал, что лишение свободы во второй раз «будет несправедливым». В итоге британке назначили 12 месяцев общественных работ.