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Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради дорогостоящего отдыха на островах

Lenta.ru
2 часа назад
Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради поездки на испанский остров Менорка и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.
Сотрудница отеля обокрала постояльцев ради отдыха
Фото: dailymail.co.ukdailymail.co.uk
Уточняется, что 31-летняя Ребекка Уотерфолл (Rebecca Waterfall), работавшая менеджером в гостинице Principal в Манчестере, обманным путем использовала данные кредитной карты гостя, чтобы улететь в отпуск.
Британка заплатила 1459 фунтов стерлингов (около 150 тысяч рублей) за недельное пребывание на вилле премиум-класса вместе со своим партнером и ребенком.
Кроме того, преступница уже успела подготовиться к отдыху: она купила на Amazon детскую шляпу от солнца и полотенце-пончо, а также обменяна валюту. Однако женщине не удалось улететь на море — прямо у стойки регистрации в аэропорту ее задержала полиция и отвезла в участок.
История с кредитной картой оказалась не первой подобной кражей сотрудницы. Ранее женщина отсидела тюремный срок за обман своего работодателя на 22 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Тогда злоумышленница провела в заключении девять месяцев.
Суд признал женщину виновной, однако посчитал, что лишение свободы во второй раз «будет несправедливым». В итоге британке назначили 12 месяцев общественных работ.
Ранее в апреле женщина обманула авиакомпанию на пять миллионов рублей, предъявив поддельные страховые иски на пропущенные рейсы. На самом деле аферистка ни разу не бронировала билеты на самолет, а подделывала посадочные талоны.
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