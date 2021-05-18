Россияне повально захотели улететь к морю в одну европейскую страну

По данным аналитиков, на фоне новости о возобновлении авиасообщения с некоторыми странами Португалия стала одним из самых желанных направлений для отдыха — поисковые запросы на билеты в Лиссабон выросли в четыре раза.

Уточняется, что в Канкун, Лиссабон и Джидду можно будет улететь три раза в неделю, а в Рейкьявик и Валлетту — два раза.