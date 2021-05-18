Буйный пассажир сорвал рейс из Нью-Йорка

Буйного пассажира арестовали из-за странных действий на борту самолета JetBlue, летевшего из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Об этом сообщает Fox News.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Уточняется, что во время полета пассажир начал употреблять белый порошок и отказывался надевать маску. Кроме того, американец выкрикивал в адрес других путешественников и бортпроводников расистские оскорбления, а также ходил без обуви по проходу.

Из соображений безопастности пилоты приняли решение прервать полет и экстренно посадить лайнер в аэропорту Миннеаполиса. Как только воздушное судно приземлилось в назначенном месте, нарушитель был взят под стражу, а самолет продолжил следовать по маршруту.

«Безопасность — это главный приоритет JetBlue, и мы ценим реакцию членов экипажа и терпение наших клиентов во время этого инцидента», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в апреле американского туриста арестовали в аэропорту за попытку провезти запрещенные вещества в буррито.