Россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Азербайджане

Путешественница отправилась в кавказскую страну и удивилась высокому качеству местных продуктов как в супермаркетах, так и на рынках. По ее словам, «выращенные под натуральными лучами солнца» азербайджанские фрукты и овощи не удобряют пестицидами, поэтому они ничуть не уступают европейским.