"Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных

В письме (текст есть в редакции. – Ред.) отмечается, что перелеты в Турецкую Республику отменены «в связи с решением штаба при правительстве РФ
о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией с 2 по 30 июня 2021 года». Согласно рассылке, по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена и возврата. При этом дополнительно для авиабилетов на стоке SU/555, содержащих рейсы в/из Турции в указанный период, разрешается (независимо, выполняется рейс SU или нет) несколько вариантов.