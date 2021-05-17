"Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных

Переоформление на рейсы «Аэрофлота» по тому же маршруту без доплат при наличии места в том же классе обслуживания на любые другие даты в пределах срока действия билета. Переоформление на любой другой маршрут: в том числе на рейсы «Аэрофлота» в Стамбул 2136/2137 по вторникам и пятницам по правилам примененных тарифов с доплатой разницы стоимости, но без взимания штрафа за изменения. Вынужденный возврат в случае отказа пассажира от перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией.