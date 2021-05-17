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«Аэрофлот» отменил июньские рейсы в Турцию со ссылкой на несуществующее решение оперштаба

TourDomиещё 12
3 часа назад
Агенты по продаже авиабилетов получили рассылку от «Аэрофлота», из которой следует, что авиакомпания отменила регулярные рейсы в Турцию с 2 по 30 июня 2021 года.
"Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных
Фото: TourDomTourDom
В письме (текст есть в редакции. – Ред.) отмечается, что перелеты в Турецкую Республику отменены «в связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией с 2 по 30 июня 2021 года». Согласно рассылке, по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена и возврата. При этом дополнительно для авиабилетов на стоке SU/555, содержащих рейсы в/из Турции в указанный период, разрешается (независимо, выполняется рейс SU или нет) несколько вариантов.
Переоформление на рейсы «Аэрофлота» по тому же маршруту без доплат при наличии места в том же классе обслуживания на любые другие даты в пределах срока действия билета. Переоформление на любой другой маршрут: в том числе на рейсы «Аэрофлота» в Стамбул 2136/2137 по вторникам и пятницам по правилам примененных тарифов с доплатой разницы стоимости, но без взимания штрафа за изменения. Вынужденный возврат в случае отказа пассажира от перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией.
Телеграмма вызвала большой переполох на рынке, так как в ней «Аэрофлот» фактически проанонсировал несуществующее решение оперштаба по продлению ограничений на рейсы в Турцию.
«Произошло явно несогласованное информирование рынка. Вместо того чтобы просто снять рейсы, как это сделали другие перевозчики, и сухо разъяснить правила возврата, “Аэрофлот” зачем-то сослался на решение оперштаба, да и еще в момент, когда из Турции приехала делегация и ведутся переговоры о возобновлении рейсов. Кроме того, предложил переоформлять билеты на те два его рейса в Стамбул, которые останутся. То есть авиакомпания тем самым подтвердила, что в июне другой перевозки не будет. Между тем официального решения оперштаба, судя по уже опубликованному в РИА "Новости" опровержению, нет», – прокомментировал один из наблюдателей.
Так как ситуация необычная, он предположил, что национальный перевозчик в ближайшее время разошлет корректирующее сообщение.
При этом эксперты не исключают, что решение оперштаба о продлении приостановки регулярного авиасообщения с Турцией всё же готовится. Согласно обсуждаемой версии, оно будет продлено до конца июля.
«На фоне опасения прихода третьей волны коронавируса правительство, возможно, повременит с возобновлением регулярных рейсов в Турцию, так как это массовое выездное направление. Проще открыть какое-нибудь другое», – поделился мнением один из наблюдателей.
Напомним, ранее рейсы в Анталью на июнь сняла авиакомпания «Победа».
Новости путешествий,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,Правительство РФ,РИА Новости,
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