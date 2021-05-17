Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам предложат "германский формат" отдыха в Турции

Мария Грибова
2 часа назад
Турция готовится к туристическому сезону, также ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. А россиянам хотят предложить "германский формат" отдыха. Об этом сообщает Milliyet.
Будет предложено сотрудничество, которое осуществлялось с Германией в сфере туризма с начала пандемии. А именно будет показано, что в туристических регионах, к которым россияне проявляют интерес, таких как Эгейский и Средиземноморский регионы, санитарно-эпидемиологические стандарты находятся на самом высоком уровне. А власти подготовят специальный доклад о мерах охраны здоровья туристов на отдыхе.
Также сообщается, что в Турцию будет приглашена российская делегация для ознакомления с принятыми мерами. Будут проведены встречи, на которых проверяющим из РФ расскажут о безопасности в отелях, инфраструктуре здравоохранения и санитарно-эпидемиологических стандартах.
Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители