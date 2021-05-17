Россиянам предложат "германский формат" отдыха в Турции

Турция готовится к туристическому сезону, также ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. А россиянам хотят предложить "германский формат" отдыха. Об этом сообщает Milliyet.

Будет предложено сотрудничество, которое осуществлялось с Германией в сфере туризма с начала пандемии. А именно будет показано, что в туристических регионах, к которым россияне проявляют интерес, таких как Эгейский и Средиземноморский регионы, санитарно-эпидемиологические стандарты находятся на самом высоком уровне. А власти подготовят специальный доклад о мерах охраны здоровья туристов на отдыхе.