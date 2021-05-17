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Турция предложит россиянам «германский формат» отдыха

News.ru
24 минуты назад
Турецкие власти начнут процесс поэтапной отмены коронавирусных ограничений с 17 мая после полного локдауна. Страна готовится к туристическому сезону. Ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. Россиянам хотят предложить «германский формат» отдыха. Об этом сообщает Milliyet.
Турция предложит россиянам «германский формат» отдыха
Фото: News.ruNews.ru
Будет предложено сотрудничество аналогично тому, что осуществлялось с Германией в сфере туризма с начала пандемии. В этой связи будет показано, что в туристических регионах, к которым россияне проявляют интерес, таких как Эгейский и Средиземноморский регионы, санитарно-эпидемиологические стандарты находятся на самом высоком уровне, — говорится в материале издания.
Власти страны подготовят специальный доклад о мерах охраны здоровья туристов на отдыхе. Он будет представлен в Москве. Также в Турцию будет приглашена российская делегация для ознакомления с принятыми мерами. Будут проведены встречи, на которых проверяющим из РФ расскажут о безопасности в отелях, инфраструктуре здравоохранения и санитарно-эпидемиологических стандартах.
В 2020 году Турцию посетили больше двух миллионов российских туристов, но в этом году ожидается сокращение количества отдыхающих на 500 тысяч человек. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
Ранее МВД Турции опубликовало циркуляр о процессе выхода из локдауна. Этот процесс продлится до 1 июня. Комендантский час в стране будет действовать с 21:00 до 05:00, в выходные дни — круглосуточно. Жителям в субботу и воскресенье будет разрешено посещать продуктовые магазины, они будут работать с 10:00 до 17:00. Комендантский час не распространяется на туристов. Однако иностранцы, имеющие вид на жительство, должны его соблюдать.
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