Турция предложит россиянам «германский формат» отдыха

Турецкие власти начнут процесс поэтапной отмены коронавирусных ограничений с 17 мая после полного локдауна. Страна готовится к туристическому сезону. Ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения с другими странами. Россиянам хотят предложить «германский формат» отдыха. Об этом сообщает Milliyet.

Фото: News.ru News.ru

Будет предложено сотрудничество аналогично тому, что осуществлялось с Германией в сфере туризма с начала пандемии. В этой связи будет показано, что в туристических регионах, к которым россияне проявляют интерес, таких как Эгейский и Средиземноморский регионы, санитарно-эпидемиологические стандарты находятся на самом высоком уровне, — говорится в материале издания.

Власти страны подготовят специальный доклад о мерах охраны здоровья туристов на отдыхе. Он будет представлен в Москве. Также в Турцию будет приглашена российская делегация для ознакомления с принятыми мерами. Будут проведены встречи, на которых проверяющим из РФ расскажут о безопасности в отелях, инфраструктуре здравоохранения и санитарно-эпидемиологических стандартах.

В 2020 году Турцию посетили больше двух миллионов российских туристов, но в этом году ожидается сокращение количества отдыхающих на 500 тысяч человек. Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.