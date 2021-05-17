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За четыре месяца почти тысяча курян слетали на Минеральные Воды

Курская правда
2 часа назад
Как сообщили в пресс-службе комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, перелеты осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ-100/200, а время в пути занимает всего два часа. По понедельникам самолет вылетает из Курска в 12:00 и прилетает в Минеральные воды в 19:55. В четверг вылет из Курска в 17:40, прилет – 19:35. В субботу вылет из Курска в 11:40, прилет – 13:55. Обратные рейсы также курсируют по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов от 4 тысяч рублей.
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