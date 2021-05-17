Раскрыты популярные виды отдыха у молодых россиян

Согласно статистике национального туроператора «Алеан», россияне от 18 до 35 лет составляют 25 процентов от всех покупателей туров. Они предпочитают отдых в одиночку, в компании друзей или парами.
В 2021 году любимыми туристическими направлениями у молодежи стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.
Также среди молодых людей популярны короткие поездки выходного дня и спонтанные путешествия. Это подтверждает глубина бронирований в одну-две недели.
А важным фактором при планировании путешествия является цена — они ориентируются на скидки, промоакции и недорогие билеты на лоукостерах. Также бронирование и покупка авиабилетов чаще осуществляется с помощью мобильных устройств. Выбор формата и места отдыха часто зависят от мнения авторитетных блогеров.