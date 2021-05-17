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Раскрыты популярные виды отдыха у молодых россиян

Мария Грибова
1 час назад
Раскрыты самые популярные виды отдыха у молодых российских туристов. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно статистике национального туроператора «Алеан», россияне от 18 до 35 лет составляют 25 процентов от всех покупателей туров. Они предпочитают отдых в одиночку, в компании друзей или парами.
В 2021 году любимыми туристическими направлениями у молодежи стали Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск, Северный Кавказ и города Золотого Кольца.
Также среди молодых людей популярны короткие поездки выходного дня и спонтанные путешествия. Это подтверждает глубина бронирований в одну-две недели.
А важным фактором при планировании путешествия является цена — они ориентируются на скидки, промоакции и недорогие билеты на лоукостерах. Также бронирование и покупка авиабилетов чаще осуществляется с помощью мобильных устройств. Выбор формата и места отдыха часто зависят от мнения авторитетных блогеров.
Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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