Жительница Сочи подтвердила факт огромных цен в городе

Ролик туриста, в котором он показывает
поразительные цены на клубнику, малину, прочие фрукты, а также рыбу, вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи считают, что видео подстроено и таких цен в Сочи нет. Однако коренная жительница Сочи Елена подтвердила факт «нереальных» цен, а также дала совет, как можно сэкономить.
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
«Последний раз, когда я покупала грецкие орехи на рынке — стоили от 800 до 1 000 рублей за килограмм, голубика 700–800 рублей за маленькую пачку. Клубника 450 рублей за 250 граммов — это даже дешево. Малина за 1 000 рублей — нормально. Ценник атомный не только на продукты, но и на жилье, и на квартплату. Поэтому отдых в Сочи будет очень и очень дорогой», — отмечает она.
По словам девушки, в кафе и ресторанах также огромные ценники. Она рассказала, что недавно ее мама ходила в «самое обычное» заведение, где выпила чай и съела один десерт. За это «удовольствие» ей пришлось отдать 1 700 рублей. Кроме того, купить кофе на троих человек в Сочи дешевле чем за 1 000 рублей не выйдет. Раскритикована оказалась и знаменитая чурчхела, которая по словам Елены, делается не из виноградного сока, а из порошковых концентратов.
«Если говорить про малину, голубику и другие фрукты — это Турция. Поэтому что-то сказать о том, где они росли и какими химикатами их поливали, очень сложно. Если хочется чего-то натурального и местного, то лучше покупать у бабушек вдоль дорог. Клубника в большинстве своем завозится из соседней Абхазии. При этом там она стоит дешево, а попадая на наши прилавки, становится "золотой"», — продолжила Елена.
Елена отмечает, что в «вирусном» ролике показана типичная палатка, в которой не соблюдаются условия хранения. Поэтому, покупая в таких местах, можно спокойно заработать кишечное расстройство.
«Продукты в Сочи самые дорогие — дороже чем в Москве и Санкт-Петербурге», — негодует она.
Главный совет от местной жительницы для всех, кто не хочет испортить впечатление от Сочи — прежде чем ехать, необходимо завести «знакомства». По ее словам, местные жители расскажут и покажут, в какие рестораны стоит ходить и у каких продавцов можно покупать вино, фрукты и прочие продукты.