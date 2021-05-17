Жительница Сочи подтвердила факт огромных цен в городе

По словам девушки, в кафе и ресторанах также огромные ценники. Она рассказала, что недавно ее мама ходила в «самое обычное» заведение, где выпила чай и съела один десерт. За это «удовольствие» ей пришлось отдать 1 700 рублей. Кроме того, купить кофе на троих человек в Сочи дешевле чем за 1 000 рублей не выйдет. Раскритикована оказалась и знаменитая чурчхела, которая по словам Елены, делается не из виноградного сока, а из порошковых концентратов.